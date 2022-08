Na EP v v Münchnu 24 slovenskih atletinj in atletov Ekipa Štiriindvajset slovenskih atletinj in atletov bo nastopilo na evropskim prvenstvom v Münchnu od 15. do 21. avgusta. Eno največjih reprezentanco doslej na prvenstvih stare celine, ki je izpolnila mednarodne norme ali se na EP prebila glede na uvrstitve na svetovni lestvici, je potrdil upravni odbor Atletske zveze Slovenije.



