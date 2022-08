Razstava o povezovanju oblikovanja in čebel Dnevnik V Galeriji Spomeniškovarstvenega centra so odprli razstavo Društva oblikovalcev Slovenije in Čebelarskega muzeja Od cveta na cvet - Svet čebel v oblikovanju. Na ogled bodo dela s področij unikatnega, grafičnega in industrijskega oblikovanja,...

