Devet let zapora za ameriško košarkarsko velezvezdnico Dnevnik Sodišče v Rusiji je ameriško košarkarsko zvezdnico Brittney Griner obsodilo na devet let zaporne kazni, potem ko je bila spoznana za krivo »tihotapljenja in posedovanja marihuane«, ob tem pa bo morala plačati tudi kazen v višini približno 16.000...

