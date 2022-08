Ob 20.49 sta na Ormoški cesti na Ptuju na mostu čez reko Dravo trčili osebni vozili. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih, nudili pomoč reševalcem NMP Ptuj pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila in očistili po vozišču iztekle motorne tekočine.