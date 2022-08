Generalni sekretar ZN naftnim in plinskim podjetjem očita pohlep zaradi visokih dobičkov Energetika.NET Generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres je ta teden ostro kritiziral globalna naftna in plinska podjetja, ki so beležila zaradi energetske krize in visokih cen energentov »nezaslišane dobičke« na račun najrevnejših. Kot meni, je pohlep teh podjetij grotesken, poročajo tuji mediji.

