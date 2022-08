Kaj se dogaja z zdravjem Nine Radi (Sanjski moški)? TOčnoTO.si Nina Radi je vsem dobro znana po svojem sodelovanju v resničnostnem šovu Sanjski moški in resničnostnem šovu Kmetija. V obeh šovih je veliko razkrila o sebi. Pred časom je uspešno prebolela raka, a zdravje ji kljub temu ni naklonjeno. Nekaj mesecev nazaj je imela težave s srcem, ki so ji za nekaj časa preprečile tekmovanje […] Kaj se dogaja z zdravjem Nine Radi (Sanjski moški)? was first posted on ...

Sorodno

















Oglasi