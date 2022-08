Kandidati v šoku: ta žena je osvajala izbranca druge kandidatke SiOL.net V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, so se pari ponovno srečali po šestih tednih. Nekateri so se tega zelo veselili, drugi pa malo manj. Ponovno snidenje pa je zaznamovala odmevna novica, da je Tamara v tem času pisala izbrancu druge kandidatke.

