Slovenija razkrile karte. Kdo bo tekmoval na EP v kolesarstvu? SiOL.net Kolesarje med 11. in 21. avgustom v Münchnu čaka evropsko prvenstvo. Slovenija bo na Bavarskem imela 14 tekmovalk in tekmovalcev, največ jih bo nastopilo na cestni dirki v moški konkurenci. Takrat bodo slovenski dres nosili Luka Mezgec, Domen Novak, Jaka Primožič, Tilen Finkšt, David Per, Kristijan Koren, Jan Tratnik in Matic Žumer.

