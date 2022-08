Primož Roglič na kolesu znova pridno nabira kilometre 24ur.com Dobra novica za slovenske kolesarske navijače je bila fotografija, ki jo je Primož Roglič objavil na družbenih omrežjih. Zasavec je znova na kolesu in trenira, kar kaže, da so njegove zdravstvene težave z Dirke po Franciji pozabljene. Ali bo Roglič lahko nastopil na španski Vuelti, zadnji veliki tritedenski dirki v sezoni, pa še ni jasno, potrebno bo počakati na uradno potrditev, toda kot kaže so...

