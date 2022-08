Preobrat: to so zadnji podatki o okužbah v Sloveniji SiOL.net V četrtek so v Sloveniji ob 626 PCR-testih in 4.494 hitrih antigenskih testih potrdili 1.450 okužb s koronavirusom. Za primerjavo: prejšnji četrtek so potrdili 1.511 okužb s koronavirusom. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da število potrjenih okužb v tem tednu upada.

