Plačati mora štiri milijone: Pokol je označil za izmišljotino levičarjev 24ur.com Ameriškemu skrajnežu in radijskemu provokatorju Alexu Jonesu je teksaško sodišče prisodilo kazen v višini dobrih štirih milijonov evrov. Jonesu so sodili zaradi obrekovanja staršev leta 2012 pobitih otrok. Jones je namreč trdil, da je bil strelski pokol na osnovni šoli Sandy Hook, v katerem je umrlo 26 ljudi, izmišljotina levičarjev, ki želijo odpraviti pravico do orožja.

