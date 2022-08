Novosti pri UAE Emirates, ki so Pogačarja spravile v dobro voljo SiOL.net Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo tudi v prihodnje nadaljeval športno pot pri profesionalni ekipi UAE Emirates v družbi znanih obrazov, s katerimi sodeluje že kar nekaj časa. Pogačarjev delodajalec je nedavno podaljšal pogodbe s kar osmimi kolesarji. Kot zadnji so za dve leti podaljšali zvestobo klubu Poljak Rafal Majka, Američan Brandon McNulty, Danec Mikkel Bjerg in Italijan Diego Ulissi.

