Policisti PP Brežice so zaradi nezanesljive vožnje včeraj nekaj po 15. uri ustavili kolesarja in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,41 miligrama alkohola, izdali so mu plačilni nalog v višini 600 evrov, sporočajo s PU Novo mesto. preberite več » ...