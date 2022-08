Ugotovljenih več nepravilnosti pri delu Policije v času protestov 24ur.com Na ministrstvo za notranje zadeve, v Sektorju za pritožbe zoper policijo, je bilo v letih 2020 in 2021 vloženih več pritožb zoper delo Policije, ki so se nanašale na delo policistov v času protestov. "Ugotovljenih je bilo več nepravilnosti pri delu Policije, kjer so policisti s svojimi zakonsko predpisanimi pooblastili nestrokovno in nesorazmerno posegli v človekove pravice in temeljne svoboščine...

