Za trajnostno in krožno transformacijo podjetij razpisanih skoraj 18 milijonov evrov Dnevnik Javna agencija Spirit je danes v uradnem listu objavila razpis za podporo zagonskim, mikro, malim in srednje velikim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025. Na voljo je skoraj 18 milijonov evrov,...

