Goran Dragić je nazaj! Lokalec.si Slovenski kapetan je na svojem Instagram profilu sporočil: Nazaj sem! To pomeni, da bo slovenska izbrana vrsta lahko računala na pomoč Gorana Dragića na prihajajočem Eurobasketu. “Nazaj sem,” je v angleščini ob objavi svoje fotografije v dresu slovenske reprezentance na svojih družabnih omrežjih zapisal Goran Dragić. View this post on Instagram A post shared by ...

