Odločitev višjega sodišča: Archieja ni mogoče premestiti v hospic 24ur.com Višje sodišče v Veliki Britaniji je zavrnilo prošnjo družine Archieja Battersbeeja, da bi možgansko mrtvega 12-letnika iz bolnišnice premestili v hospic. Njegova mati Hollie Dance je odločitev označila za nezaslišano in nehumano. ""Oblasti so zavrnile vse naše želje. Skrušeni smo, a nadaljujemo. Archieja imamo radi in nočemo obupati nad njim," je dodala. O prošnji staršev za dovoljenje za pritožb...

