Ob obletnici Nevihte tudi o Bosni Dnevnik Na osrednji slovesnosti 27 let po operaciji Nevihta, s katero je hrvaška vojska osvojila Banijo, Kordun, Liko in severno Dalmacijo, so hrvaški voditelji veliko pozornost namenili “neenakopravnemu” položaju Hrvatovv Bosni in Hercegovini.

Sorodno











Oglasi