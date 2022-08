V zadnjem obdobju policija beleži povečano število nezakonitih prehodov državne meje, kar pa je pričakovano in ne vpliva na varnost v državi. Več o aktivnostih ministrstva in policije sta v izjavi za javnost predstavila dr. Simona Zavratnik iz Kabineta ministrice in Tomaž Pavček iz Uprave uniformirane policije, Sektorja mejne policije. Čeprav se je v primerjavi z lanskim letom število nezakonitih ...