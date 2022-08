Skromni Španec, ki divja po Sloveniji z zelenim ferrarijem Sportal S trenerjem vodilne Olimpije Albertom Riero smo se pogovarjali o marsičem. O motivaciji, ki ga žene naprej pri delu v Sloveniji, igralcih in navijačih Olimpije, denarju, zdaj že epskem potovanju iz Luksemburga, večnem derbiju v Mariboru, trenerski filozofiji, španskih nogometnih junakih in slovitih prijateljih, sokrajanu Rafaelu Nadalu, Luki Dončiću, družini in želji, da bi se naučil slovensko.

Sorodno



Oglasi