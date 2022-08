Zgodilo se je pred petdesetimi leti Dnevnik Pred petdesetimi leti smo bili priča razmahu terorističnih aktivnosti in terorističnih dejanj, ki zaradi svoje brutalnosti niso bila usmerjena zgolj zoper nosilce oblasti, saj so najvišjo ceno plačali nedolžni ljudje. To je vzbudilo odpor ljudi do...

Sorodno





Oglasi