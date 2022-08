Konec ljubezni za slavno sestro Kardashian SiOL.net Po devetih mesecih sta se razšla resničnostna zvezdnica Kim Kardashian in komik Pete Davidson. Natrpan urnik, zveza na daljavo in 13-letna starostna razlika so po besedah dobro obveščenih virov razlog, da se je njuna ljubezenska pravljica končala.

