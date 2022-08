Na požarišču četrtkovega požara v Centru za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu so včeraj od zgodnjih jutranjih ur gasilci požar na odpadkih omejili, jih s pomočjo delovnih strojev prekopavali ter nadaljevali z gašenjem posameznih žarišč vse do 11. ure dopoldne, ko je bil požar dokončno pogašen in so zaključili z intervencijo. Zvečer so gasilci PGE Krško še enkrat opravili preventivni preg ...