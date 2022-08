Kakšna tragedija! Hišo gasilca zajel požar, v njem umrlo deset ljudi, med njimi dva njegova otroka Demokracija Piše: C. R., STA V požaru, ki je v petek zgodaj zjutraj izbruhnil v stanovanjski hiši v ameriški zvezni državi Pensilvaniji, je umrlo sedem odraslih oseb in trije otroci, med njimi tudi hči in sin lokalnega gasilca, ki se je odzval na klic v sili. Vzrok požara še preiskujejo. Požar je izbruhnil nekaj pred tretjo uro zjutraj v petek na verandi dvonadstropne hiše v mestecu Nescopeck na severovzho

