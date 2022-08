Kim spet samska, Khloe drugič postala mama Zadovoljna.si Za družino Kardashian so trenutno zelo pestri dnevi, za kar sta poskrbeli Kim in Khloe. Medtem ko je prva ponovno samska, pa ameriški mediji poročajo, da sta se Khloe in Tristan Thompson razveselila drugega otroka.

