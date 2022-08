Ženo Novaka Đokovića razjezila objava na Twitterju: Vi to resno? Sportal Šestintridesetletna podjetnica Jelena Đoković, žena srbskega teniškega zvezdnika Novaka Đokovića, se je na Twitterju zapletla v debato s profilom teniške revije. Razlog? Navzkrižna mnenja glede Đokovićevega necepljenega statusa proti covidu-19 in njegovimi prijavami na teniške turnirje, kjer zaradi svojega statusa sploh ne more nastopiti.

Sorodno





Oglasi