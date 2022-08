(VIDEO) Janševi ponovno na “vrhu Slovenije” – “Veseli,” poroča Janez Janša topnews.si Medtem, ko se so britanski mediji razkrili, da sta zakonca Johnson na zasebnem potovanju v Sloveniji se je v slovenskih medijev začel pravi lov na pomembna gosta, ki naj bi dopustovala na Jezerskem pa zunaj fokusa ostaja tradicionalni pohod SDS na Triglav. Da ne bo pomote, “na vrhu” Slovenije pomeni, da so Janševi so še […]...

