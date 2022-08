Ob pričakovanem vplivu hladne vremenske fronte, ki je dosegla alpsko območje, tudi v Tržaškem zalivu v popoldanskih urah nastajajo nevihte. Naliv je med drugim priskočil na pomoč tudi gasilcem v Sesljanu in Devinu, kjer se je v opoldanskih urah vnel močan požar. Dež gasi požarišča. Stanje se izboljšuje, so za Primorski dnevnik ob 16.30 potrdili gasilci, in to bodisi zaradi dežja kot zaradi zelo št ...