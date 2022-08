Taljenje švicarskega ledenika po 54 letih razkrilo razbitine ponesrečenega letala RTV Slovenija Gorski vodnik je pred dnevi v švicarskih Alpah opazil razbitine manjšega letala, ki je leta 1968 strmoglavilo na tem območju. Ostanki letala so bili 54 let prekriti s snegom in ledom, zaradi taljenja ledenika pa so se znova pokazali na površju.

