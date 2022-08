Požar v Devinu oz. Sesljanu so zvečer ob 19.00 gasilci, pripadniki civilne zaščite in gozdne policije pri gašenju omejili in ob pomoči popoldanskega naliva tudi marsikje pogasili. Gorelo je še nad avtocesto, zagorela pa so spet posamezna manjša žarišča. Zaskrbljenost je naraščala zaradi napovedane burje, ob kateri bi se lahko ogenj zopet razširil. Gasilci nadzorujejo območje. Avtocesto v smeri Tr ...