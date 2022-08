Pri Kamenjaku umrla 44-letnica Lokalec.si V Istri je prišlo do nesreče, pri polotoku Kamenjak. Po poročanju 24ur com, sta namreč trčila dva čolna. Na čolnih so bili državljani Nemčije. “V nesreči je, domnevno zaradi poškodb, ki jih je utrpela ob trku, umrla 44-letna Nemka. Skupaj naj bi bilo na obeh plovilih sicer osem oseb,” še zapišejo na 24ur.com.

