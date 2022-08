NEDELJSKI NASVET: Si prepričan, da veš, katera ti poje? Tehnozvezdje Avtor Marjan Kodelja Res najboljši znajo prisluhniti in nato kot iz topa izstreliti, katera ptica se tako lepo oglaša. Ostali se bomo morali zadovoljiti s presenetljivo dobro, brezplačno in za uporabo preprosto aplikacijo! Pred dobrim mesecem sem kot zanimivi in hkrati izredno uporabni aplikacije omenil dve, ki skušata na preprost način prepoznati rastlino. Tokrat sem se odločil, da vam predstavim BirdNet. Razvili ...

