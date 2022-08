Do tragedije s vsaj 12. žrtvami prišlo, ker je voznik izgubil nadzor Maribor24.si Nekaj oseb, ki so bile hudo poškodovane v sobotni nesreči avtobusa s poljskimi romarji na Hrvaškem, je še vedno v kritičnem stanju. V nesreči je sicer umrlo 12 ljudi. Poljski sta sožalje izrekla tudi slovenski predsednik Borut Pahor in premier Robert Golob. Življenja nekaterih so še vedno ogrožena Tiskovni predstavnik poljskega zunanjega ministrstva Lukasz Jasina je po poročanju hrvaških medijev p ...

