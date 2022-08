Barenboim in Zahodno-vzhodni divan z glasbeniki iz Palestine, Izraela, Turčije in Irana RTV Slovenija V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bo v sklopu 70. Ljubljana Festivala nastopil Orkester Zahodno-vzhodni divan pod taktirko Daniela Barenboima, svetovno znanega dirigenta in pianista, ki je dobil sedem nagrad grammy.

Sorodno Oglasi