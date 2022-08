Organizacije za zaščito živali pozvale Benfico k odpravi predstave z orlom 24ur.com Organizacije za zaščito živali na Portugalskem so pozvale nogometni klub Benfica k opustitvi predstave z orlom, ki pred vsako tekmo poleti nad tribunami stadiona in pristane na klubskem grbu na sredini igrišča. Kot so izpostavili, orli sodijo v naravo in ne na nogometne stadione.

