Kandidatka Milana Kučana in Danila Türka za predsednico države Nataša Pirc Musar – od novinarke do bogatašinje Demokracija Piše: Vida Kocjan, Janja Strah Kandidatka Milana Kučana in Danila Türka, pomembnih akterjev vzporednega mehanizma globoke države, kakor je v svoji knjigi razkril avtor Rado Pezdir, za predsednico države je Nataša Pirc Musar. Pri kandidaturi jo podpira 14 posameznikov, prav vsi pa pripadajo levemu političnemu polu. Pirc Musarjeva je pravnica. Kariero je začela v novinarskih in voditeljskih vrstah. ...

