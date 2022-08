'Plezala sva na gore, skakala v jezera, kolesarila in se imela čudovito' 24ur.com Boris Johsnon in njegova soproga Carrie zaključujeta svoje mini poročno potovanje na Jezerskem. Kot je razkril britanski premier, sta preživela nekaj čudovitih dni. Obiskala sta gore, jezera in Postojnsko jamo, kjer sta spoznala tudi človeško ribico. "Toplo priporočam obisk Slovenije, edine države, ki ima v imenu besedo ljubezen," je dejal Johnson.

