Slovenke so v devetem krogu šahovske olimpijade v indijskem Chennaiju s 3:1 premagale veliko slabši Salvador, Slovenci, 41. ekipa turnirja, pa so proti 19. nosilcem Madžarom izgubili z 1:3. Dva kroga pred koncem turnirja so Slovenke 32. z 11 točkami, kolikor jih imajo tudi Slovenci, ki pa so na 44. mestu.



