Sindikati in inšpektorat za obvezno “štempljanje” Dnevnik Na delovnem inšpektoratu pozdravljajo novelo zakona o evidencah na področju dela, kajti če meja med službenim in zasebnim časom ni jasna, to na delavca ustvarja posebno vrsto pritiska, občutek pričakovanja nenehne dosegljivosti, kar se lahko...

