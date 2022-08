Guček s srebrno kolajno in državnim rekordom Dnevnik Slovenski atlet Matic Ian Guček je na svetovnem prvenstvu do 20 let v Caliju v Kolumbiji osvojil srebrno kolajno v teku na 400 metrov z ovirami. Poleg tega je komaj 18-letni član Kladivarja iz Celja s časom 48,91 sekunde kar za 20 stotink izboljšal...

