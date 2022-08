Mladi košarkarji izgubili tekmo za bron v Turčiji Dnevnik Moška košarkarska reprezentanca Slovenije do 18 let je na evropskem prvenstvu v Izmirju v Turčiji ostala brez kolajne. Po polfinalnem porazu proti gostiteljem (64:79) so mladi Slovenci izgubili tudi tekmo za bronasto kolajno proti Srbiji s 67:70...

