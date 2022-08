Ob Zbiljskem jezeru so rajali po kavbojsko Dnevnik Konjeniški šov, metanje lasa in podkve, jahanje električnega bika, koncerti kantri skupin, kavbojski plesi v vrsti ter dimljenje in peka na žaru. Ne, nismo bili na snemanju filma o ameriškem divjem zahodu, ampak smo obiskali največji festival...

