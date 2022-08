Smrt na gorenjski avtocesti: avto zapeljal z vozišča in zagorel 24ur.com Na avtocesti na izvozu Kranj-vzhod iz smeri Ljubljane, v občini Šenčur, je osebno vozilo zapeljalo z vozišča, se peljalo po obvozni ograji in pristalo na boku. Ob tem je zagorelo, ogenj pa se je razširil na bližnja drevesa in ograjo. V nesreči je umrla ena oseba.

