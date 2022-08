Katarina Čas sporočila žalostno novičko TOčnoTO.si Katarina Čas je slovenska igralka, ki jo lahko znova spremljamo v že peti sezoni slovenske humoristične serije Ja, Chef! V preteklosti je večkrat objavila druženje s svojim štirinožnim prijateljem – psom Yodo. Že nekaj časa ga ni pokazala na družbenem omrežju, a imela je dober razlog. Njen 14-letni prijatelj se je za vedno poslovil. V […] Katarina Čas sporočila žalostno novičko was first posted on ...

Sorodno











Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Tilen Bartol

Bor Pavlovčič

Rok Kronaveter

Domen Prevc

Marjan Šarec