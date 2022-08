Tjaša Kramarič (Sanjski moški) je v ta kraj odpotovala prvič. Poglejte, kje se nahaja TOčnoTO.si Tjaša Kramarič je sodelovala v prvi sezoni Sanjskega moškega in prišla vse do finala, kjer zadnje vrtnice ni dobila. Gregor je sicer razkril, da mu je grela posteljo, toda večjih čustev med njima ni bilo. Tjaša je prepoznavnost dobro izkoristila in uspela pridobiti kar nekaj sodelovanj s podjetji, zato je sedaj odšla na zaslužen dopust. […] Tjaša Kramarič (Sanjski moški) je v ta kraj odpotovala prv...

Sorodno

















Oglasi