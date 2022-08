Mariborski policisti so na javni prireditvi na območju Ptuja 5. in 6.n avgusta 2022, opravili poostren nadzor v okolici in na samem koncertnem prizorišču, ki ga je v dveh dneh obiskalo več tisoč obiskovalcev. V času nadzora so v dveh dneh opravili 41 zasegov prepovedanih drog, in sicer 30 zasegov prepovedane droge konoplje, 5 zasegov prepovedane droge amfetamin, 3 zasegi prepovedane droge MDMA-ecs ...