Pravljičnih 7: projekt, ki navdihuje, osrečuje in gane do srca TOčnoTO.si » … Pomembna je ljubezen!« S temi besedami je Primož Mirtič Dolenec postavil piko na i (oziroma piko pod klicaj) projektu, ki zapolnjuje trenutke njegovega prostega časa že skoraj štiri leta. Pa je bil to res konec? Za začetek se vrnimo na začetek septembra leta 2018, ko je sedel v univerzitetni kavarni Tellus (Oulu, Finska) […] Pravljičnih 7: projekt, ki navdihuje, osrečuje in gane do srca was fir...

Sorodno























Oglasi