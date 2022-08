Prvi vidni znak napada: črvina za luskami in na pajčevinah 24ur.com V drugi polovici julija se je močno povečalo število s podlubniki napadenih dreves, opozarja Zavod za gozdove Slovenije. Poškodbe so zaradi podlubnikov največje v smrekovih gozdovih na območju Črne na Koroškem, Gorenjske, Kočevja in Zgornje Savinjske doline. Zavod za gozdove Slovenije opozarja, da lahko zaradi izredno toplega in sušnega vremena v avgustu in v nadaljevanju leta pričakujemo povečan...

