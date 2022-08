Poglejte, kako je Jan Klobasa, zmagovalec Kmetije, videti danes in kaj počne TOčnoTO.si Pisalo se je leto 2019, ko se je Jan Klobasa začel spopadati z medijskim svetom. Jan je namreč skupaj z bratom dvojčkom Tilnom sodeloval in tudi zmagal v resničnostnem šovu Kmetija. Zmaga mu je poleg denarja prinesla tudi medijsko prepoznavnost. Se je pa nekaj let kasneje Jan podal še v en resničnostni šov, in sicer […] Poglejte, kako je Jan Klobasa, zmagovalec Kmetije, videti danes in kaj počne wa...

Sorodno





















Oglasi