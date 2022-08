Katere pesniške zbirkje so v igri za letošnjo Veronikino nagrado? RTV Slovenija Nominacije za 26. Veronikino nagrado so dležne pesniške zbirke Kristine Kočan, Nataše Velikonja, Milana Jesiha, Ane Svetel in Jerneja Županiča. Podelitev nagrade, poimenovane po Veroniki Deseniški, bo 30. avgusta na Starem gradu v Celju.

